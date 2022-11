Kistenpacken steht im Amtsgericht in Oschersleben an, denn aufgrund von Sanierungsarbeiten müssen die Mitarbeiter umziehen. Was heißt das für den Geschäftsbetrieb?

Oschersleben/ Wanzleben - Das Haus, in dem das Amtsgericht in der Oschersleber Gartenstraße untergebracht ist, wirkt ehrwürdig. Es stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber der Zahn der Zeit und Wind und Wetter haben auch tüchtig Spuren hinterlassen an dem Gebäude, das im Besitz des Landes ist. Feuchtigkeit ist eingedrungen und hat so Schäden unter anderem am Dachstuhl und an der Holzbalkendecke des ersten Obergeschosses verursacht. Seitdem Anfang des vergangenen Jahres umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden, sind die Decken in vielen Räumen mit Metallstützen abgesichert.