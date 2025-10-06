weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Influencer-Fußball in Oschersleben Netz-Euphorie beim Delay Sports Berlin Spiel: Flitzer wird im Internet gefeiert

Tausende haben am Wochenende das Influencer-Spiel des Vereins „Delay Sports Berlin“ in Oschersleben besucht. Schon Wochen vorher hat es für Aufsehen gesorgt. Am Spieltag wird dann aber ein Fan aus Wanzleben mit seinem Flitzer-Auftritt zum Internet-Star.

Von Sophie-Charlott Weiß Aktualisiert: 08.10.2025, 11:30
Tobias Beck (l.) und Tim Kühle feierten ausgiebig ihre Geburtstage beim Fußballspiel - später wurde der Wanzleber zum Tik-Tok-Star.
Tobias Beck (l.) und Tim Kühle feierten ausgiebig ihre Geburtstage beim Fußballspiel - später wurde der Wanzleber zum Tik-Tok-Star. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Oschersleben - Das Oscherslebener Jahnstadion ist schon eine Stunde vor Anpfiff gut mit Fans gefüllt. Einer davon fällt besonders auf: bunte Haarperücke, roter Badeanzug, eine Kindersonnenbrille und entspannt einen Becher Bier in der Hand. In der Halbzeitpause posiert Tobias Beck aus Wanzleben noch für Fotos und erzählt lachend, dass er seinen 30. Geburtstag feiert. Eine halbe Stunde später taucht Beck in seinem schrillen Kostüm wieder auf - diesmal mitten auf dem Rasen.