Vorverkauf startet Ansturm auf Tickets beim OSC: Influencer-Club Delay Sports Berlin spielt in Oschersleben

„Der Wahnsinn kommt nach Oschersleben!“ So kündigt der OSC das Fußballspiel gegen den Berliner Influencer-Club Delay Sports an. Die Tickets für das Match im Jahnstadion am 3. Oktober sind bereits zum Verkaufsstart heiß begehrt. Wo es jetzt noch Restkarten gibt.