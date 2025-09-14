weather gewitter
Vorverkauf startet Ansturm auf Tickets beim OSC: Influencer-Club Delay Sports Berlin spielt in Oschersleben

„Der Wahnsinn kommt nach Oschersleben!“ So kündigt der OSC das Fußballspiel gegen den Berliner Influencer-Club Delay Sports an. Die Tickets für das Match im Jahnstadion am 3. Oktober sind bereits zum Verkaufsstart heiß begehrt. Wo es jetzt noch Restkarten gibt.

Von Jan Dahms Aktualisiert: 15.09.2025, 17:15
Fans haben am vergangenen Freitag in Oschersleben stundenlang gewartet, um Tickets für das angekündigte Fußballspiel des Oscherslebener SC gegen den Influencer-Club Delay Sports Berlin zu ergattern. Foto: Ottfried Junge

Oschersleben - Der als "Influencer-Club" bezeichnete Delay Sports Berlin mischt den Fußball in der Hauptstadt gehörig auf. Das Geschehen des 2021 von Influencer Elias Nerlich gegründeten Vereins verfolgen Hunderttausende in den Sozialen Medien.