Vorverkauf startet Ansturm auf Tickets beim OSC: Influencer-Club Delay Sports Berlin spielt in Oschersleben
„Der Wahnsinn kommt nach Oschersleben!“ So kündigt der OSC das Fußballspiel gegen den Berliner Influencer-Club Delay Sports an. Die Tickets für das Match im Jahnstadion am 3. Oktober sind bereits zum Verkaufsstart heiß begehrt. Wo es jetzt noch Restkarten gibt.
Aktualisiert: 15.09.2025, 17:15
Oschersleben - Der als "Influencer-Club" bezeichnete Delay Sports Berlin mischt den Fußball in der Hauptstadt gehörig auf. Das Geschehen des 2021 von Influencer Elias Nerlich gegründeten Vereins verfolgen Hunderttausende in den Sozialen Medien.