Nur 62 Prozent Unterrichtsversorgung, fehlende Fächer, verkürzte Stundenpläne: Die Gemeinschaftsschule in Oschersleben steht vor massiven Herausforderungen. Eltern und Schüler schlagen Alarm – denn die Schule hat eine der niedrigsten Unterrichtsversorgungen im gesamten Landkreis Börde.

Ist das noch Schule? Kein Bio, kein Musik: 40 Prozent Unterricht fehlen

Die Gemeinschaftsschule am Diesterwegring konnte mit Beginn des neues Schuljahres an ihren alten Standort zurückkehren.

Oschersleben. - „Wir müssen ja sowieso denken, warum dann nicht gleich positiv.“ Diese Zeilen fallen am Eingang der Gemeinschaftsschule Am Diesterwegring in Oschersleben sofort ins Auge. Angesichts einer Unterrichtsversorgung von gerade mal 62 Prozent, das ist einer der niedrigsten Werte im gesamten Landkreis Börde, fällt es Schülern, Lehrern und auch Eltern schwer, positiv auf den Schulalltag, auf die Zukunft der Kinder zu schauen.