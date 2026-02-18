Oschersleben - Es sind die Tage, an dem der Fasching seinen Höhepunkt erreicht – auch in unserer Region. Ob bei einer zünftigen Karnevalssitzung wie die des Katholischen Karnevalsclub (KKC) Oschersleben vor kurzem im Vereinshaus zu ihrem 55-jährigen Bestehen oder bei den Kostümpartys in den Schulen und Kindergärten der Bodestadt und der Ortsteile: Es gab zuletzt ausreichend Gelegenheit, die närrische Zeit fröhlich und beschwingt zu feiern, mitunter auch an einem ganz besonderen Ort.

Denn pünktlich zum Rosenmontag herrschte auch im Bewos-Badezentrum ein buntes Treiben. Anlass war die traditionelle Faschingsfeier der DRK-Wasserwacht Oschersleben. „In zauberhaften Kostümen begrüßten die Trainer ihre großen und kleinen Schützlinge und deren Eltern“, teilte die Leiterin des DRK-Familienzentrums Oschersleben, Andrea Diegelmann, mit. Verkleidet unter anderem als Prinzessinnen, Piraten und sogar als Sträfling hatten die Teilnehmer eine vergnügliche Zeit. Neben lustigen Spielen durfte natürlich auch eine große Polonaise nicht fehlen, bei der um die Schwimmbecken und durch die Schwimmhalle getanzt wurde.

An Rosenmontag sind beim Kleinkindschwimmen des DRK-Familienzentrums Oschersleben auch Arne und seine Schwester Maditha im Superhelden-Kostüm erschienen. Foto: Andrea Diegelmann

Fasching im Oschersleber Bewos-Badezentrum: Kostüme ausgezeichnet

Anschließend seien die schönsten Kostüme prämiert worden, wie Andrea Diegelmann weiter schildert: „Dabei wurden stets die drei besten ausgezeichnet. Am Ende gab es die Gewinner in verschiedenen Altersklassen: so wurden die Seepferdchen ausgezeichnet, dann die Schwimmer ab Schwimmstufe Bronze und die Jugend, die von 19 bis 20 Uhr regelmäßig ihre Bahnen ziehen.“ Auch die Eltern seien für ihre fantasievolle Verkleidung belohnt worden. Der abschließende Sprung ins Wasser galt dann nur noch dem Ziel, sich richtig auszutoben.

Aber auch ein paar Stunden zuvor ging es im Bewos-Badezentrum bereits närrisch zu. Denn beim Kleinkindschwimmen des DRK-Familienzentrums waren Faschingskostüme ebenfalls gerne gesehen. Das ließen sich beispielsweise Arne und seine Schwester Maditha nicht entgehen, die als Superhelden-Duo durch die Schwimmhalle wirbelten. Nach Angaben von Andrea Diegelmann ist der Kurs, der immer montags um 15 Uhr stattfindet, für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Ziel ist es unter anderem, die Kleinkinder mit dem Wasser vertraut zu machen, positive Beziehung zum Wasser entwickeln.