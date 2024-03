Kinder in der Kita in Klein Oschersleben färben Ostereier.

Klein Oschersleben - Noch bevor sich viele Kinder am kommenden Sonntag, 31. März 2024 auf die Suche nach Ostereiern und weiteren vor allem süßen Überraschungen begeben, werden einige kreativ.

So nahmen auch die „Bodespatzen“ der Kita in Klein Oschersleben den Pinsel in die Hand. Insgesamt hatte im Vorfeld der örtliche Rassegeflügelzuchtverein nach eigenen Angaben 110 Eier gesammelt und der Kita gespendet. Auch der ein oder andere Schokohase sei dabei gewesen. „Der Vorsitzende Holm Twarkowski und Gerald Gaul waren dem Auftrag vom Osterhasen gefolgt, um gemeinsam mit den Kindern der Kita Klein Oschersleben die Eier zu färben“, teilt Bastian Hering vom Verein mit.

Viele bunte Ostereier in der Klein Oschersleber Kita

Am Ende seien demnach viele bunte Ostereier entstanden. Nach Angaben des Rassegeflügelzuchtvereins dürfen die Kita-Kinder noch vor Ostern dann ihr Osternest im Klein Oscherslebener Park suchen. Zu Suchen gibt es für Kinder in den kommenden Tagen auch an vielen anderen Stellen. So stattet etwa der Osterhase traditionell am Ostersonntag, 31. März, ab 14 Uhr dem Wiesenpark einen Besuch ab. Dabei kommt er nicht allein, sondern hat, wie in den vergangenen Jahren, viele Überraschungen für die Kleinen dabei, Die Veranstaltung, wird auch diesmal vom Förderverein Wiesenpark organisiert.