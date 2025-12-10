weather regenschauer
  4. Ausflug in der Adventszeit: Kita-Kinder aus Hornhausen backen Plätzchen in der Weihnachtsbäckerei

Die Mädchen und Jungen der Kita „Anne Frank“ in Hornhausen sind begeistert bei der Sache: Bei einem Besuch in der Feinbäckerei Krohn verzieren und backen die Kinder eigene Weihnachtsplätzchen. Wie die Idee zu diesem Ausflug kam und wann die Kekse gegessen werden können.

Von Jan Dahms 10.12.2025, 06:00
Die Kinder aus der Kita "Anne Frank" in Hornhausen stechen in der Feinbäckerei Krohn viele Weihnachtsplätzchen aus, die sie anschließend kunstvoll verzieren.
Die Kinder aus der Kita "Anne Frank" in Hornhausen stechen in der Feinbäckerei Krohn viele Weihnachtsplätzchen aus, die sie anschließend kunstvoll verzieren. Foto: Jan Dahms

Hornhausen - Es ist ein nicht alltäglicher Ausflug für die Kinder der Kita „Anne Frank“, auf den sie sich sicherlich schon länger gefreut haben. Zum bereits zweiten Mal in diesem Jahr besuchen sie im Oschersleber Ortsteil die Feinbäckerei Krohn. Doch anstatt den Bäckermeistern dabei zuzuschauen, wie Brötchen, Brot und Süßgebäck entstehen, dürfen sie sich diesmal selber ausprobieren.