Klaus Glandien ist der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Oschersleben. Mehreren Generationen hat er in dieser Funktion das richtige Verhalten im Straßenverkehr beigebracht. Für ihn steht nach 50 Jahren nun eine Veränderung an.

Oschersleben/Völpke - Wenn Klaus Glandien durch die Straßen der Bodestadt spaziert, wird er von vielen Menschen aller Altersgruppen erkannt und angesprochen. Denn der Völpker vermittelt in der Region seit mittlerweile fünf Jahrzehnten das richtige Verhalten im Straßenverkehr. In den Kitas und Grundschulen hat der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Oschersleben so bereits mehreren Generationen von Kindern an die Verkehrsregeln herangeführt. Jetzt steht für ihn allerdings eine Zäsur bevor.