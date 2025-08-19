weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
Zukunft für Klosterkirche in Gröningen Studierende entwickeln nutzungskonzepte für St. Vitus

Studierende der HAWK untersuchen die romanische Klosterkirche in Gröningen mit Blick auf Denkmalschutz, Forschung und neue Nutzungsideen.

Von Yvonne Heyer Aktualisiert: 19.08.2025, 16:20
Blick in den Inennraum von St. Vitus in Kloster Gröningen.
Blick in den Inennraum von St. Vitus in Kloster Gröningen. Foto: Yvonne Heyer

Gröningen. - Auf Initiative und teilweiser finanzieller Unterstützung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) Sachsen-Anhalt und mit der Unterstützung des Kirchengemeindeverbands Kirchspiel Gröningen sowie der Verbandsgemeinde Westliche Börde haben sich im diesjährigen Sommersemester 30 Studierende der Fachgebiete Denkmalpflege und Bauwerkserhaltung sowie Konservierungs- und Restaurierungswissenschaft der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen im Rahmen ihrer Bachelor- und Masterausbildung zeitweise in Gröningen aufgehalten.