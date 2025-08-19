Studierende der HAWK untersuchen die romanische Klosterkirche in Gröningen mit Blick auf Denkmalschutz, Forschung und neue Nutzungsideen.

Blick in den Inennraum von St. Vitus in Kloster Gröningen.

Gröningen. - Auf Initiative und teilweiser finanzieller Unterstützung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) Sachsen-Anhalt und mit der Unterstützung des Kirchengemeindeverbands Kirchspiel Gröningen sowie der Verbandsgemeinde Westliche Börde haben sich im diesjährigen Sommersemester 30 Studierende der Fachgebiete Denkmalpflege und Bauwerkserhaltung sowie Konservierungs- und Restaurierungswissenschaft der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen im Rahmen ihrer Bachelor- und Masterausbildung zeitweise in Gröningen aufgehalten.