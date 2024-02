Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben - Es ist eine Sauerei sondergleichen, so viel Müll in die Natur zu kippen. Davon abgesehen, dass dieser riesengroße Haufen voll Sperrmüll den Weg blockiert, können sich die Tiere, die dort in der Natur leben, an den Scherben, den Nägeln und den Drähten verletzten. Von den Hunden, die beim Gassigehen da sicher auch was zum Herumkauen finden würden, ganz abgesehen.