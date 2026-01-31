Die KVHS Börde startet mit einem neuen Yoga-Kurs ins neue Jahr. Für diesen zieht es die Teilnehmer an einen ungewöhnlichen Ort.

Die Ausstellung des Bördemuseums Ummendorf können Kursteilnehmer bald von ihren Yogamatten aus betrachten.

Oschersleben - Entspannung zwischen Kunst und Kultur verspricht die Kreisvolkshochschule Börde in ihrem neuen Angebot „Yoga im Museum“. Dozentin Marianne Schwienhorst bietet in ihrem Kurs Gesundheits- und Entspannungsyoga an, welches das Zusammenspiel von Körper, Atem und Geist fördern soll.

Durch verschiedene Yoga-Figuren sollen Beweglichkeit, Kraft und Balance verbessert werden. Außerdem sollen Atemtechniken, Meditation und Entspannungsübungen zum Stressabbau beitragen. Doch warum im Museum?

Yoga im Museum: Einige Plätze sind noch frei

Dazu sagte uns Schwienhorst, dass sie bereits seit drei Jahren mit großem Erfolg Yoga im Kräutergarten der Burg Ummendorf anbiete. Irgendwann sei dann die Idee entstanden, als „Indoor-Variante“ einen Kurs im Bördemuseum zu halten. Auch die Museumsleitung sei dem gegenüber sehr aufgeschlossen gewesen.

Einige Teilnehmer hätten sich bereits angemeldet, ein paar Plätze seien aber noch frei, sagt die Kursleiterin. Für diese können sich Interessierte auf der Internetseite der KVHS Börde oder telefonisch unter 03904 72407280 anmelden. Die erste Yogastunde findet dann am Mittwoch, 11. Februar um 16 Uhr im Bördemuseum Ummendorf statt. Insgesamt besteht der Kurs aus acht Terminen, die Kursgebühr beträgt 46,75 Euro.