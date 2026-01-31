Osterburg vor Stendal in einem Wirtschafts-Ranking? Diese Nachricht dürfte vor allem Menschen interessieren, die einen Job suchen.

Warum in Stendal die Job-Chancen schlechter sind und wo Mitarbeiter gesucht werden

Wer nach einer neuen Stelle im Landkreis Stendal sucht, findet die meisten Angebote in Online-Jobbörsen.

Osterburg. - Gestiegen ist die Arbeitslosenquote im Januar landauf und landab. Doch aus Sicht von Osterburg geben die neuesten Zahlen der Agentur für Arbeit an vielen Stellen Anlass zur Freude. Oder zumindest Zuversicht – darauf, dass die Biesestadt von der aktuellen Wirtschaftsflaute in Deutschland verschont bleibt. In Stendal ist das anders.