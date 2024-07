Einige Lehrerstellen in Wanzleben und Oschersleben bleiben zum neuen Schuljahr unbesetzt. Welche Schulen besonders betroffen sind und was das für den Unterricht bedeutet.

Wie in ganz Sachsen-Anhalt werden auch in Oschersleben und Wanzleben ständig neue Lehrkräfte gesucht.

Oschersleben/Wanzleben. - Das neue Schuljahr beginnt in wenigen Tagen. Das könnte angesichts der Personalsituation in einigen Einrichtungen sowohl in Wanzleben als auch in Oschersleben neue Sorgen bereiten. Denn auch diesmal fehlen Lehrer an so mancher Schule.