Für rund zwei Wochen ist der Discounter in der Anderslebener Straße geschlossen. Die Filiale des Nahversorgers wird umgestaltet. Eine Wiedereröffnung des Supermarktes ist für Mitte November 2025 angekündigt. Für die Kunden werden dann einige Dinge ändern.

Lidl in Oschersleben schließt wegen Umbau: Was sich für Kunden künftig ändern wird

Die Lidl-Filiale in Oschersleben ist für rund zwei Wochen geschlossen. Der Discounter wird bis Mitte November 2025 umgebaut.

Oschersleben - Ein großes Banner hat es bereits angekündigt und aufmerksame Kunden haben gestern, 5. November, bereits die ersten Vorbereitungen bemerkt. Wegen eines Umbaus hat die Lidl-Filiale in der Anderslebener Straße ab heute, 6. November, für ein paar Wochen geschlossen. Nun hat der Discounter auf Anfrage mitgeteilt, was sich für die Kunden nach der Wiedereröffnung konkret verändern wird.