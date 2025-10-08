Um Fledermäuse in Oschersleben zu schützen und ihnen ein „Jagdgebiet“ zu geben, pflanzt der Landkreis Börde 22 besondere heimische Stauden in einem Beet an.

Majoran zur Unterstützung: Landkreis Börde legt Beet mit 22 stark duftenden Pflanzen an

Kathleen Bergmann (l.), Mario Koch, Maria Malorni und Arnold Gerbothe stehen auf dem neuen Staudenbeet, welches extra für den Schutz der Fledermäuse angelegt wurde.

Oschersleben - Am Parkplatz vor dem Landratsamt in Oschersleben wachsen bald Pflanzen, die die heimischen Fledermäuse schützen und unterstützen können. Durch Veränderung der Natur, wie das Fällen von Bäumen oder gar durch angelegte Schotterbeete werden die Lebensräume der 26 im Landkreis Börde vorkommenden Fledermausarten zerstört, weiß Maria Malorni, Klimaschutzmanagerin aus dem Amt für Natur- und Umweltschutz im Landkreis Börde.