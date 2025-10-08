Monatelang war die Hündin Thing im Harz verschwunden – jetzt gibt es endlich ein Happy End. Der entlaufene Australian Shepherd konnte eingefangen werden. Doch die Geschichte des Hundes ist noch nicht zu Ende: Thing sucht ein neues Zuhause.

Entlaufene Hündin irrte monatelang durch den Harz: So lief die dramatische Suche

Karoline Ostermann (links) und Nicole Meinhold sind froh, dass Hündin Thing nach Monaten endlich gesichert werden konnte.

Tanne/Harzkreis. - Eine monatelange Suche hat nun ihr glückliches Ende gefunden: Nachdem die Hündin Thing im April 2025 Urlaubern in Tanne entlaufen war, konnte sie nun endlich gesichert werden und befindet sich seitdem in sicherer Obhut.