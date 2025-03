Einmal in der Woche öffnet die Kleiderkammer der Malteser in der Magdeburger Straße. Nun benötigt das „Stübchen“ dringend Freiwillige, die sich vor Ort engagieren möchten.

Kleiderkammer in Oschersleben

Martha Ovalle, die Leiterin der Kleiderkammer Malteser Stübchen in Oschersleben, sucht Ehrenamtliche, die sich sozial engagieren möchten.

Oschersleben - Hosen, T-Shirts, Jacken, Spielzeug und Bettwäsche – im Malteser Stübchen Oschersleben reihen sich die Spenden in den Regalen bis unter die Decke. Seit etwa zehn Jahren existiert die Kleiderkammer der Hilfsorganisation in der Bodestadt bereits, die eher den Eindruck eines Secondhand-Ladens macht. Neben der Kleidung und den Schuhen sind in den Räumlichkeiten vor Ort etwa auch Haushaltswaren und Spielzeuge zu finden.