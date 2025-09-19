Kartfahren für den guten Zweck Mit Herz und Lenkrad: 95 Rennfahrer in Oschersleben geben Gummi für jeden Euro
Auf der Kart-Rennbahn der Motorsportarena in Oschersleben wird zum 26. Mal das Lions-Club-Rennen für einen guten Zweck veranstaltet. 95 Starter aus 19 Teams trainieren erst und fahren dann um die Wette um den Wanderpokal.
19.09.2025, 09:30
Oschersleben. - Die Karts zischen in hoher Geschwindigkeit über die Bahn. Zehn Starter pro Rennen heizen am vergangenen Sonnabend für den guten Zweck auf dem Asphalt entlang. Der Lions Club Oschersleben Bode organisiert den Cup zum 26. Mal auf der Kartbahn der Motorsportarena.