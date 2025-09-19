Auf der Kart-Rennbahn der Motorsportarena in Oschersleben wird zum 26. Mal das Lions-Club-Rennen für einen guten Zweck veranstaltet. 95 Starter aus 19 Teams trainieren erst und fahren dann um die Wette um den Wanderpokal.

Mit Herz und Lenkrad: 95 Rennfahrer in Oschersleben geben Gummi für jeden Euro

Auf der Kart-Rennstrecke geben die Teams ihr Bestes und wollen den Sieg und damit den großen Wanderpokal von Oschersleben aus nach Hause nehmen.

Oschersleben. - Die Karts zischen in hoher Geschwindigkeit über die Bahn. Zehn Starter pro Rennen heizen am vergangenen Sonnabend für den guten Zweck auf dem Asphalt entlang. Der Lions Club Oschersleben Bode organisiert den Cup zum 26. Mal auf der Kartbahn der Motorsportarena.