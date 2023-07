Oschersleben - Sie war kurz, aber umso gewaltiger: Eine Gewitterfront mit Starkregen und Sturm ist am Montagabend, 24. Juli 2023, über die Region Oschersleben und weitere Teile Sachsen-Anhalts gezogen. In der Folge seien die Feuerwehren der Stadt Oschersleben zu insgesamt 20 Einsätzen ausgerückt, teilt der Pressesprecher Andreas Ehrhardt mit.

In der Bodestadt wurden die Kameraden demnach zu sechs Einsätzen gerufen. „Es mussten umgestürzte Bäume und Äste, welche auf Straßen und Gehwege stürzten, beseitigt werden “, so Ehrhardt gegenüber der Volksstimme. Unterstützung habe es dabei von Mitarbeitern des Baubetriebshof der Stadt gegeben. Die großen Regenmengen in kurzer Zeit sorgte an einer Stelle in der Innenstadt für Probleme. Laut der Feuerwehr sind Teile der Hermann-Krebs-Straße überflutet gewesen. „Die Regeneinläufe wurden von der Feuerwehr geöffnet, damit das Wasser schnell abfliessen konnte“, teilt Ehrhardt zu diesem Einsatz mit.

Viele umgeknickte Bäume und Äste auf den Straßen im Raum Oschersleben mussten von den Feuerwehren beseitigt werden. Foto: Feuerwehr Oschersleben

Einsätze auch in den Oschersleber Ortsteilen

Vom Unwetter betroffen war auch der Ortsteil Schermcke. Hier mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr gleich zu fünf Einsätzen ausrücken, um etwa umgestürzte Bäume zu beseitigen. Aber auch in den anderen Ortsteilen gab es für die Kameraden alle Hände voll zu tun. Jeweils drei Mal wurden die Feuerwehren aus Hornhausen und Ampfurth gefordert, um ebenfalls umgestürzte Bäume von den Straßen zu beseitigen. Die Feuerwehr Neindorf rückte demnach zwei Mal zu Unwettereinsätzen aus. Trotz der Vielzahl von umgeknickten Bäumen und Ästen wurde nach Angaben der Feuerwehr Oschersleben niemand verletzt.