Nach zwei Jahren Zwangspause wieder Tuningtreffen in der Motorsport-Arena in Oschersleben

Premiere: Zum ersten Mal fand am Wochenende das Fast-Cars-Treffen in der Motorsport-Arena Oschersleben statt.

Oschersleben - In den Jahren 2020 und 2021 gab es kein Tuningtreffen für die positiv Motorsportverrückten in der Motorsport-Arena Oschersleben. Am Wochenende 11. und 12. Juni war es dann aber soweit: Zur Premierenveranstaltung der „Fast Cars“ wurde in die Arena geladen. Der Einladung dazu folgten um die 10000 Fans.