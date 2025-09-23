weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Amerikanischer Rennsport verlässt Oschersleben Nascar-Ära endet: 18.000 Gäste bestaunen rasante letzte Rennen

US-Flair in der Börde: Zum letzten Mal rauschen die Nascar-Rennwagen auf der Strecke in der Motorsport-Arena in Oschersleben entlang. Mehr als 18.000 Besucher verfolgen gespannt die Rennen.

Von Saskia Lohöfer 23.09.2025, 09:30
Ein letztes Mal rauschen die Nascars über die Oschersleber Rennstrecke in der Motorsport-Arena. Die Euro Series war drei Jahre lang ein Highlight in der Börde.
Oschersleben - Ein rasantes Wochenende mit US-amerikanischem Flair in der Stadt und auf der Rennstrecke begeistert die Zuschauer und Fans. Nach einer dreijährigen Ära verlässt die „Nascar Euro Series“ Oschersleben und die Motorsport-Arena. Erst Ende September 2023 legte zum ersten Mal die Serie einen Stopp vor Ort ein, die den amerikanischen Rennsport in die Börde brachte.