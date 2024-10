Oschersleben - vs

Nach der Premiere im vergangenen Frühjahr, organisiert der DRK-Kreisverband Börde bis zum Jahresende 2024 erneut mehrmals einen Pflegestammtisch in Oschersleben. Das sind die Termine:

Der Pflegestammtisch findet am Montag, 14. Oktober 2024, von 10 bis 12 Uhr sowie am Dienstag, 15. Oktober 2024, von 14 bis 16 Uhr im DRK-Ausbildungszentrum Oschersleben, Hackelberg 6, statt. Diese Veranstaltung richtet sich an Angehörige pflegebedürftiger Menschen sowie Interessierte und wird unter der Begleitung einer DRK-Pflegeberaterin durchgeführt. Wie es in einer Ankündigung heißt, seien Angehörige von pflegebedürftigen Menschen mit zahlreichen Fragen und Herausforderungen konfrontiert. „Sie sind auf gute Versorgung und Unterstützung vor Ort angewiesen, auf die richtigen Informationen – und auf Austausch mit Gleichgesinnten. Lernen Sie neue Menschen in ähnlichen Situationen kennen, tauschen Sie Erfahrungen aus oder nutzen Sie diese kleine Auszeit vom Pflegealltag für ganz andere Gesprächsthemen“, so der DRK-Kreisverband Börde.

Ameldung zum Pflegestammtisch in Oschersleben

Wie es von den Organisatoren weiter heißt, wird um eine Anmeldung gebeten, die unter der Nummer 0157/79018782 angenommen wird. Die Ansprechpartnerin ist die DRK-Pflegeberaterin Madlen Lippold, welche den Stammtisch begleitet.

Die weiteren Treffen bis zum Jahresende finden den Angaben nach am Montag, 11. November 2024, von 10 bis 12 Uhr und Dienstag, 12. November 2024, von 14 bis 16 Uhr sowie am Montag, 9. Dezember 2024, von 10 bis 12 Uhr und Dienstag, 10. Dezember 2024, von 14 bis 16 Uhr ebenfalls im DRK-Ausbildungszentrum Oschersleben statt.