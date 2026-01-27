weather nebel
Magdeburg, Deutschland
Wolfgang Nehring hebt beim Neujahrsempfang in der Beckendorfer Kirche das aktive Dorfleben hervor und freut sich auf immer mehr junge Mitglieder in den Vereinen. Es gibt aber auch Kritik.

Von Jan Dahms 27.01.2026, 06:00
Der Ortsbürgermeister von Beckendorf und Neindorf, Wolfgang Nehring, zieht beim Neujahrsempfang in der Beckendorfer Kirche eine Bilanz der vergangenen Monate. Foto: Jan Dahms

Beckendorf - In die noch weihnachtlich geschmückte Dorfkirche hat die Kirchengemeinde Beckendorf/Neindorf sowie der Ortsbürgermeister beider Oschersleber Ortsteile zum Neujahrsempfang eingeladen. Neben den Ausführungen des Vorsitzenden des örtlichen Gemeindekirchenrates Reinhard Nehring und des Ortschefs Wolfgang Nehring, bekamen die anwesenden Einwohner auch Musikalisches zu hören. Kantor Julius Jung ließ es sich nicht nehmen, ausgewählte Musikstücke zum Jahresanfang an der historischen Johann Decker Orgel von 1672 zu präsentieren.