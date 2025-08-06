Erstmals sind beim Oldtimertreffen in Hornhausen am 9. August 2025 auch Simson-Fans mit dabei. Die „LowBirds“ aus Oschersleben bringen frischen Wind ins Event.

Mitglieder des Oldieclubs Hornhausen und der Simson-Gruppe „LowBirds" aus Oschersleben haben das Oldtimertreffen zusammen vorbereitet.

Hornhausen. - Die Vorfreude auf den Sonnabend, 9. August 2025 steigt bei den Mitgliedern des Oldieclubs Hornhausen. Dann steht auf dem Sportplatz des Oschersleber Ortsteils, Straße der Jugend 13, nicht nur die 25. Ausgabe des großen Oldtimertreffens an. Denn zum Jubiläum wird erstmals auch die Simson-Szene mit ins Boot geholt.