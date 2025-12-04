weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Alarmierende Zustände Drogen, Lärm, Vandalismus: Wird Wernigerodes Hauptbahnhof zum Problemviertel?

Über den Wernigeröder Bahnhof häufen sich die Beschwerden, einige Anwohner haben regelrecht Angst. Sie berichten von Vandalismus, Drogenkonsum und Straftaten. Verantwortlich dafür sollen Jugendliche sein. So reagieren Stadtverwaltung und Polizei.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 04.12.2025, 14:38
Die Unterführung am Wernigeröder Hauptbahnhof sei zu einem Angstort geworden, schildern Anwohner. Sie berichten, dass Straftaten und Vandalismus deutlich zugenommen haben.
Die Unterführung am Wernigeröder Hauptbahnhof sei zu einem Angstort geworden, schildern Anwohner. Sie berichten, dass Straftaten und Vandalismus deutlich zugenommen haben.

Wernigerode. - Eltern sind besorgt, Anwohner schlagen Alarm: Der Wernigeröder Hauptbahnhof, berichten sie, ist ein sozialer Brennpunkt geworden. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gehörten mittlerweile zur Tagesordnung – verübt nicht zuletzt von Minderjährigen.