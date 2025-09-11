Die Reform der Grundsteuer gilt seit diesem Jahr. Die Stadt Oschersleben rechnet mit einem Defizit an Steuereinnahmen von 700.000 Euro. Warum sich an den aktuellen Hebesätzen vorläufig trotzdem nichts ändert.

Noch können sich die politischen Entscheider in Oschersleben nicht auf neue Hebesätze einigen. Durch die Grundsteuer-Reform rechnet die Verwaltung mit einem Defizit an Steuereinahmen von 700.000 Euro.

Oschersleben - Die Reform der Grundsteuer sorgt in den politischen Gremien der Stadt Oschersleben für reichlich Zündstoff. Dabei geht es in der Diskussion um eine Festlegung von neuen Hebesätzen für die Grund- und Gewerbesteuern.