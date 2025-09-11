Reform der Grundsteuer Oschersleben: Hebesätze sorgen für Zündstoff in der Stadtpolitik
Die Reform der Grundsteuer gilt seit diesem Jahr. Die Stadt Oschersleben rechnet mit einem Defizit an Steuereinnahmen von 700.000 Euro. Warum sich an den aktuellen Hebesätzen vorläufig trotzdem nichts ändert.
11.09.2025, 18:00
Oschersleben - Die Reform der Grundsteuer sorgt in den politischen Gremien der Stadt Oschersleben für reichlich Zündstoff. Dabei geht es in der Diskussion um eine Festlegung von neuen Hebesätzen für die Grund- und Gewerbesteuern.