Wie Schüler der Puschkin-Schule in Oschersleben mit einem Papier-Vogel im Großformat auf die Rechte von Kindern aufmerksam machen wollen.

Schüler der Puschkin-Schule in Oschersleben falten einen XXL-Kranich mit einer Spannweite von acht Metern.

Oschersleben - Der Kranich gilt in Japan als Symbol des Friedens. Nun bekommt er auch in Oschersleben diese Bedeutung. Seit dieser Woche bauen und gestalten neun Schüler aus den Klassen 7 bis 9 der Puschkin-Schule an einem Vogel im Großformat aus Milchkarton-Papier.