Oschersleben. - Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Oschersleber Kinderbibliothek zusammen mit ihrer Außenstelle in Hadmersleben am Lesesommer XXL. Die landesweite Aktion der öffentlichen Bibliotheken richtet sich an Kinder zwischen 9 und 13 Jahren, mit dem Ziel, die Freude am Lesen zu fördern.

Beim Lesesommer XXL sollen innerhalb der Sommerferien mindestens zwei Bücher gelesen und anschließend jeweils drei Fragen zur Handlung beantwortet werden. Ist diese Herausforderung gemeistert worden, bekommt das Kind ein Teilnehmerzertifikat. Mit etwas Glück, können sie sich diese Teilnahme dann in der Schule als gute Leistung vermerken lassen, heißt es.

Traditionell werden zum Start der Aktion, diesmal am Dienstag, 18. Juni 2024, um 15 Uhr in der Oschersleber Kinderbibliothek, neue Bücher enthüllt, die im Vorfeld mit Hilfe von Landesfördermittel beschafft worden sind. Wie im vergangenen Jahr sind rund 100 neue Bücher zusammengekommen, die die Mitarbeiter der Einrichtung ausgewählt haben. Dabei stehen auch aktuelle Buchtrends der jungen Leser im Fokus, wie die stellvertretende Bibliotheksleiterin Anke Gruve betont. „Es sind vor allem Buchreihen im Bereich der Fantasy. Fantastisches ist auch unser größter belletristischer Bereich und besonders beliebt bei unseren Viellesern.“

Emily Kratsch aus Oschersleben absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Bibliothek und hat den Lesesommer XXL vorbereitet. Foto: Jan Dahms

Freiwilliges Soziales Jahr in der Bibliothek

Viel zu lesen hatte im Vorfeld auch Emily Kratsch. Die 19-jährige Oschersleberin absolviert in der Stadtbibliothek gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Neben der Mithilfe in der Ausleihe, das Ordnen in den Buchregalen sowie das Leiten einer Bastelgruppe, bereitet sie auch den Lesesommer vor. „Einen Teil der über 100 Bücher habe ich gelesen und dazu jeweils die drei Fragen ausgearbeitet. Ein paar Bücher haben wir noch vor uns, aber weitestgehend sind wir eigentlich durch“, sagt Kratsch zu dem Prozess, der bereits im vergangenen Herbst startete. Wichtig sei es dabei, nicht nach Sachverhalten zu fragen, deren Antwort schon im Klappentext zu finden seinen. Neben den heiß begehrten neuen Büchern stehen den Kindern allerdings nach Angaben der Einrichtung mittlerweile insgesamt schon über 1.400 Bücher aus den Vorjahren für den Lesesommer XXL zur Verfügung.

Emily Kratsch schildert, dass sie durch Zufall über die FSJ-Stelle in der Bibliothek erfahren habe. Eine Deutschlehrerin habe ihr davon erzählt. „Das hatte ich im Hinterkopf. Ich hatte lange vor, kein FSJ zu machen, habe mich dann aber doch dazu entschieden, weil ich noch ein bisschen Zeit brauchte nach dem Abi“, so Kratsch. Nach einem dreiviertel Jahr in der Einrichtung zieht sie ein positives vorläufiges Fazit. „Ich bin sehr zufrieden. Die Zeit ist schnell vergangen.“ Mittlerweile steht auch ihr eigenes Projekt, an dem sie während des FSJ gearbeitet hat, vor dem Abschluss. In der kleinen Galerie der Bibliothek plane sie demnach eine Ausstellung, die in etwa zwei Wochen eröffnet werden soll. Bis Mitte September 2024 sind vor Ort dann Zeichnungen, Gemälde und Fotografien von Kratsch und einer Freundin zu sehen.

Schon Anfang August 2024, nach den Sommerferien, wird wiederum der Lesesommer XXL beendet. Spätestens dann steht auch fest, ob der Teilnehmerrekord bei der äußerst beliebten Aktion aus dem vergangenen Jahr abermals geknackt wurde. Damals beteiligten sich demnach 170 Kinder. „Wir hoffen, dass sich in diesem Jahr genauso viele oder noch mehr Kinder angesprochen fühlen. Vielleicht auch diejenigen, die es sich nicht zutrauen. Es ist gar nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Aber den Versuch können sie gerne bei uns starten“, sagt die stellvertretende Bibliotheksleiterin Anke Gruve.