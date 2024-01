Immer mehr Ukrainer arbeiten in Oschersleben. Deren Eingliederung fordert auch das Engagement der Unternehmen. Sie stoßen dabei mitunter aber auf bürokratische Hürden.

Ukrainische Mitarbeiter der Putz- und Fassadensanierung HOC-Management in Hornhausen lernen nach Feierabend die deutsche Sprache.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hornhausen - Beim Deutsch lernen merke er schon Fortschritte, aber es gebe noch viel zu tun, sagt Rulsan Muraskyi. Der 43-jährige Ukrainer arbeitet als Fassadenbauer bei der Putz- und Fassadensanierung HOC-Management in Hornhausen. Jetzt sitzt er mit einigen seiner Arbeitskollegen an einem Tisch, vor ihm liegen einige Zettel mit einer ganzen Reihe von Vokabeln ausgebreitet. Zwei Mal in der Woche treffen sie sich nach Feierabend im Unternehmen, um die deutsche Sprache zu lernen.