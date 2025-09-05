Die landesweite Leseaktion während der Sommerferien wird in Oschersleben immer beliebter. Kinder von 9 bis 14 Jahren haben insgesamt fast 130.000 Buchseiten verschlungen und sind in der Stadtbibliothek für ihre Leistung ausgezeichnet worden.

Oschersleber Kinder lesen sich zu einem neuen Rekord

Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) überreicht Zertifikate an Kinder, die an der Leseaktion erfolgreich teilgenommen haben.

Oschersleben - In der Stadtbibliothek Oschersleben ist der Lesesommer XXL zu Ende gegangen. Erneut wurde bei einer Abschlussveranstaltung die Leistung der teilnehmenden Kinder gewürdigt. Diese Anerkennung war durchaus angebracht. Denn die teilnehmenden Jungen und Mädchen haben sich zu einem neuen Rekord gelesen.