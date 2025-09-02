Annette Brisch aus Tangermünde kann wegen Sozialleistungen keine Spenden für einen behindertengerechten Hofumbau annehmen. Woraus sie Hoffnung schöpft.

Annette Brisch mit ihrem Sohn Eric auf dem Innenhof ihres Hauses in Tangermünde – ein Areal, das sie sehr gern umgestalten würde.

Tangermünde. - Annette Brisch aus Tangermünde ist mit ihrem Latein am Ende. Sehr gerne würde sie für ihren Sohn den Hof ihres Hauses umgestalten. Doch aufgrund ihrer Lebenssituation ist es ihr nicht möglich, Spenden anzunehmen.