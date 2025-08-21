weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Deutschland-Tour 2025: Sperrungen in der Börde

Radrennen durch Sachsen-Anhalt Deutschland-Tour 2025: Diese Straßen sind in Oschersleben und Wanzleben gesperrt

Die Deutschland-Tour führt am 24. August 2025 durch die Börde. Welche Straßen gesperrt sind, wo Halteverbot gilt und wann die Profis eintreffen.

Von Jan Dahms Aktualisiert: 22.08.2025, 14:28
Die Deutschland-Tour kommt am Sonntag, 24. August 2025 in die Börde.
Die Deutschland-Tour kommt am Sonntag, 24. August 2025 in die Börde. Foto: Imago/Hartenfelser

Wanzleben/Oschersleben. - Der Sonntag, 24. August 2025 steht in den Gemeinden ganz im Zeichen des Profi-Radsports. Die Deutschland-Tour macht als nach eigenen Angaben größtes Radrennen des Landes Station in der Region.