Die Deutschland-Tour führt am 24. August 2025 durch die Börde. Welche Straßen gesperrt sind, wo Halteverbot gilt und wann die Profis eintreffen.

Deutschland-Tour 2025: Diese Straßen sind in Oschersleben und Wanzleben gesperrt

Die Deutschland-Tour kommt am Sonntag, 24. August 2025 in die Börde.

Wanzleben/Oschersleben. - Der Sonntag, 24. August 2025 steht in den Gemeinden ganz im Zeichen des Profi-Radsports. Die Deutschland-Tour macht als nach eigenen Angaben größtes Radrennen des Landes Station in der Region.