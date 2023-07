Kloster Gröningen - Wenn am 13. Juli 2023 wieder der Gröninger Feierabendmarkt mit einem bunten Markttreiben samt Bühnenprogramm die Besucher anlockt, dann wird auch der Kloster Gröninger Ralf Staufenbiel einen kleinen Stand mit seinen Büchern aufbauen.

Mit der„Zeittafel Gröningen“ ist es ihm gelungen, die Historie der Bodestadt „gerafft“ darzustellen. „Vor allem aber konnte ich viele Informationen gerade aus der Nachkriegszeit, die bislang in jeder Chronik fehlten, aufarbeiten“, erklärt Ralf Staufenbiel.

Die „Zeittafel“ mit 264 Seiten habe er vor allem für interessierte Heimatfreunde geschrieben. „Leider hat die Kraft aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für eine vollständige Aufarbeitung gereicht, wie ich es zunächst geplant hatte. So fehlen beispielsweise viele Betriebe, die es einst und heutzutage in Gröningen gab und gibt. Auch die durchfotografierten Straßenzüge der letzten Jahre konnten im Buch nicht mehr verarbeitet werden“, erzählt Ralf Staufenbiel.

Er sieht die „Zeittafel“ als eine zusammengefasste Kurzchronik in kompakter Form. „Es ist sozusagen der Lebenslauf der Stadt Gröningen“, sagt der Kloster Gröninger. Das Buch enthält zudem extrahierte Inhalte seiner bisherigen acht Bücher und Broschüren. Die „Zeittafel“ beginnt vor Millionen von Jahren mit den geologischen Profilen der Gröninger Region und endet mit dem Neubau des Rathauses.

Etwa 450 Fotos, Tabellen und Abbildungen erleichtern das Aufnehmen der vielen Informationen, die in Tabellenform geordnet sind. Dazu gehören auch die archäologischen Ausgrabungen vor dem Bau des DRK-Heimes, die auf eine 7000 Jahre alte Besiedlung Gröningens schließen lassen.

„Die neueren Daten sind leider nicht so umfassend, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Ich konnte sie nur nach meiner Zeit, Empfinden und Konzentrationsvermögen aufnehmen. Gute Freunde und andere Mitmenschen bewegten mich aber dennoch zur Herausgabe meines letzten Buches. Es ist nun vollbracht und damit werden viele Daten nicht für immer in meinem Privatarchiv verschwinden“, sagt Ralf Staufenbiel.

Ralf Staufenbiels Heimatfreund, Uwe Reinhardt, hat in bewährter Zusammenarbeit den Umschlag gestaltet und dafür gesorgt, dass die „Zeittafel Gröningen“ gedruckt werden konnte.

Ralf Staufenbiel ist als Autor in der Region bekannt. Der Kloster Gröninger hat sich vor allem einen Namen damit gemacht, dass er die Geschichte seiner Heimat aufschreibt und somit vor dem Vergessen bewahrt. In seinem sechsten Buch mit dem Titel „Eine geschichtliche Reise durch Flüsse und Seen von Grüningen bis Gröningen“ erzählt er beispielsweise die über 1000 Jahre alten Geschichten der Natur mit ihren Erdfällen, Flüssen, Quellen und Seen in der Gröninger Region. Auf die Idee zu diesem Buch ist der Autor bei seinen Streifzügen durch die Natur mit dem Fahrrad gekommen.