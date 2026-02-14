Nachdem die Ende Januar angedachte erste „Touristenfahrt“ in der Motorsport-Arena Oschersleben wegen Schnee und Eis ausgefallen war, steht nun der nächste Termin fest. So können sich Interessierte anmelden.

Normalerweise drehen in der Motorsport-Arena Oschersleben die Profi-Fahrer der DTM ihre Runden. Etwas gemächlicher darf es bei den Touristenfahrten zugehen.

Oschersleben - Nachdem der erste Termin wegen der verschneiten Rennbahn abgesagt werden musste, hat die Motorsport-Arena Oschersleben die nächste Möglichkeit für die ersten sogenannten „Touristenfahrten“ bekannt gegeben.

Am Sonnabend, 28. Februar, können Interessierte ihr eigenes Fahrzeug „auf Herz und Nieren testen“, heißt es auf der Website der Motorsport-Arena. In Zeitfenstern von 15 Minuten dürfen sie auf der Rennstrecke ihre Runden drehen, Rennen und Zeitabnahmen sind dabei allerdings untersagt.

Touristenfahrten in der Motorsport-Arena: Rennen und Zeitnehmen verboten

Es gehe um den Fahrspaß, nicht um das Erzielen von Höchstgeschwindigkeiten oder Bestzeiten, so die Motorsport-Arena. Auf gegenseitige Rücksichtnahme werde großer Wert gelegt. Zudem fahre jeder Teilnehmer auf eigene Verantwortung. Erlaubt sind alle Fahrzeuge, egal ob Sportwagen oder Cityflitzer, lediglich E-Autos sind von den Touristenfahrten ausgeschlossen.

Pro Fahrt sind je Fahrer 35 Euro fällig, der Beifahrer bezahlt 10 Euro. Insgesamt sind an diesem Tag fünf Turns geplant, ist dem Zeitplan der Motorsport-Arena zu entnehmen. Der erste beginnt um 10 Uhr, zuvor findet die Dokumentenabnahme sowie eine verpflichtende Einweisung für alle Fahrer statt.

Die Touristenfahrten in der Motorsport-Arena Oschersleben sollen künftig einmal monatlich stattfinden. Die Anmeldung ist unter www.motorsportarena.com möglich. Bald beginnt dann auch wieder die Hauptsaison der Rennprofis: Den Anfang machen die DMV Goodyear Racing Days vom 24. April bis 26. April.