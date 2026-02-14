weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Kreuzung in Innenstadt gesperrt: Neue Baustelle in Magdeburg: Autos werden durch Fußgängerzone geleitet

In der Magdeburger Innenstadt starten die MVB eine neue Gleisbaustelle. Aufgrund der notwendigen Sperrung werden Autos durch eine Fußgängerzone umgeleitet.

Von Stefan Harter 14.02.2026, 07:30
Die Kreuzung Bahnhofstraße/Hasselbachstraße in der Magdeburger Innenstadt wird wegen einer Gleisbaustelle teilweise gesperrt.
Magdeburg. - Eine neue Baustelle in der Magdeburger Innenstadt hat Auswirkungen auf Fahrgäste der Deutschen Bahn, Besucher des City Carrés und Gäste des Hotels Magdeburg City Center (vormals Intercity-Hotel). Denn ab dem 16. Januar 2026 wird die Kreuzung Bahnhofstraße/Hasselbachstraße in Teilen gesperrt.