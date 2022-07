Röthe fährt in Oschersleben vier von vier Siegen ein

Zwei Tage „Gas ist rechts“ standen am Wochenende in Oschersleben an. Der MSC hatte zu Autocrossrennen auf der Strecke „An den Sieben Bergen“ eingeladen und zu Gast waren die Fahrer der Deutschen Meisterschaft und des Lausitzpokals. Mit dabei auch sechs Piloten aus Oschersleben.

Oschersleben - Mit den Läufen zur Deutschen Autocross Meisterschaft und den Rennen zum Lausitzpokal ILP ging das erste große Rennwochenende auf der Strecke des MSC Oschersleben „An den Sieben Bergen“ zu Ende. Einer der sechs Oschersleber Starter, der zumindest in der ILP-Meisterschaft, in diesem Jahr schon alles gewonnen hat, ließ der Konkurrenz auch diesmal keine Chance. Vier Starts, vier Siege, das ist Patrick Röthe. Der ist nun auf dem besten Weg, sich in diesem Jahr seinen fünften nationalen Titel in Folge zu sichern und somit auch der derzeit erfolgreichste aktive Fahrer des MSC.