Der Ottersleber Eberhard Schulze verstarb am 17. Dezember 2025. Der engagierte Feuerwehrmann aus Magdeburg wurde nun beerdigt. Die Freiwillige Feuerwehr Ottersleben zog ihm zu Ehren mit einem Trauermarsch durch den Stadtteil.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Magdeburg-Ottersleben versammelten sich zum Trauermarsch zur Beerdigung von Eberhard Schulze.

Magdeburg. - Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ottersleben zogen am Freitag (23. Januar 2026) durch den Magdeburger Stadtteil. Es war der Trauermarsch für Eberhard Schulze - ein engagierter Ottersleber und Feuerwehrmann aus Leidenschaft.

Der Magdeburger ist im Alter von 88 Jahren am 17. Dezember 2025 verstorben. An diesem Freitag, 23. Januar 2026, fand nun die Beerdigung in Ottersleben statt. Insgesamt waren rund 150 Personen aus allen Feuerwehren der Stadt bei der Beerdigung anwesend. 40 davon kamen von der Ottersleber Wehr.

Seit 1993 war Eberhard Schulze dort Mitglied und Vertreter der Wehrleitung. „Seine Erfahrungen und Hilfsbereitschaft machten ihn zu einem hoch geschätzten Kameraden, Vorbild und Freund“, sagen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ottersleben.

Eberhard Schulz verstarb am 17. Dezember 2025. Foto: Viktoria Kühne

Die Freiwillige Feuerwehr Ottersleben trauert öffentlich um ihr Mitglied Eberhard Schulze. Foto: Lena Bellon

Engagament für Magdeburger Feuerwehr

Viele Jahre leitete er den Magdeburger Feuerwehrverband und legte in der Wendezeit Grundlagen für den Neuaufbau des Feuerlöschwesens in Magdeburg. Eberhard Schulze war Gründungsmitglied des Heimatvereins Ottersleben, der sich 1995 gründete. Außerdem hat er 2015 mit Holger Paech zusammen den Ehrenamt-Preis „Goldener Otter“ etabliert. „In Ottersleben kannte ihn jeder, er war immer präsent“, sagt Wehrleiter Detlef Kreißl. Für sein Engagement erhielt Eberhard Schulze zahlreiche Auszeichnungen.

Er hinterlässt seine Ehefrau Elvira Schulze, drei Kinder, drei Enkelkinder sowie zwei Urenkelkinder.