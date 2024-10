Ein Sturm mit starken Windböen haben in Oschersleben am Sonntag, 13. Oktober 2024, einige Bäume umgestürzt. Die Feuerwehr Oschersleben musste mehrfach ausrücken.

Schäden durch Sturm in Oschersleben

Starker Wind in Oschersleben: Umgeknickter Baum beschädigt Fahrzeug in Hornhausen.

Oschersleben - vs

Das stürmische Wochenende hat besonders am Sonntag, 13. Oktober 2024, bei den Oschersleber Feuerwehrleuten für viel Arbeit gesorgt. Innerhalb weniger Stunden mussten die Einsatzkräfte gleich mehrmals ausrücken.

Wie der Pressesprecher der Oschersleber Feuerwehren Andreas Ehrhardt mitteilt, wurden zunächst gegen 1.45 Uhr die Feuerwehren Hornhausen und Oschersleben zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Gegen 5.30 Uhr verursachten starke Windböen einen Baumbruch in der Hadmersleber Heerstraße, welcher den Einsatz der Feuerwehren Hadmersleben und Alikendorf erforderlich machte.

Hornhausen: Baum auf Transporter gestürzt

Um etwa 6 Uhr seien dann mehrere umgestürzte Bäume auf der B 246 zwischen Flotts Höhe und Stadt Frankfurt gemeldet worden, heißt es weiter. Einsatzkräfte aus Klein Oschersleben, Groß Germersleben und Wanzleben seien daraufhin alarmiert worden. „Um 07.36 Uhr wurde erneut die Hornhäuser Feuerwehr zum Einsatz gerufen. In der August-Bebel-Straße war ebenfalls ein Baum umgestürzt und ragte über eine Mauer in den öffentlichen Straßenbereich und musste beseitigt werden“, schildert Ehrhardt einen weiteren Sturm-Einsatz.

Ebenfalls in Hornhausen sei demnach gleich im Anschluss ein Baum auf einem Transporter gestürzt, welcher von den Einsatzkräften der Hornhäuser Wehr beseitigt wurde. „Das Fahrzeug wurde durch den Baum erheblich beschädigt“, so Feuerwehr-Pressesprecher Andreas Ehrhardt.

Der letzte Einsatz im Zusammenhang mit dem Sturm hat seinen Angaben nach am Sonntagmittag in Schermcke stattgefunden. In der Bachstraße sei ein Baum auf eine Garage gestürzt. „Um den Baum beseitigen zu können, mussten die Kräfte der Feuerwehr über Steckleiterteile auf das Dach der Garage.“ Gegen 13 Uhr konnte demnach auch dieser Einsatz beendet werden.