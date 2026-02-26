Sie sind ein Ärgernis für Autofahrer, aber nach strengen Wintern keine Seltenheit: Schlaglöcher. Besonders gravierend zeigen sich die Schäden aktuell im Oschersleber Damaschkeweg. Jetzt erklärt die Verwaltung, wie und wann die Schäden beseitigt werden sollen.

Der Winter hat in Oschersleben tiefe Schlaglöcher hinterlassen, wie hier im Damaschkeweg.

Oschersleben - Frost, Schnee und Glätte haben in den vergangenen Wochen und Monaten das Wetter bestimmt. Die lange Winterzeit hat auch auf den Straßen einige Spuren hinterlassen und dem Asphalt mitunter gehörig zugesetzt. An verschiedenen Stellen in Oschersleben und den Ortsteilen sind Schlaglöcher entstanden. Besonders bemerkenswert zeigen sich zurzeit etwa im Damaschkeweg diese Straßenschäden. Dort graben sich tiefe Löcher in den Asphalt, sodass sich Autofahrer nur in Schrittgeschwindigkeit ihren Weg über die Unebenheiten bahnen können. Mittlerweile weist sogar ein Schild auf die Straßenschäden hin. Aber wann werden die Löcher geflickt?