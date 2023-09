Der Schulkomplex am Diesterwegring in Oschersleben wird mit einem Tag der offenen Tür am 7. Oktober 2023 offiziell übergeben. Und das gibt es zu entdecken.

Oschersleben - Nach vier Schuljahren Abstinenz konnten sowohl die Schüler und Lehrer der Grundschule am Diesterwegring als auch die Gemeinschaftsschule mit Beginn des neuen Schuljahres 2023/2024 an ihre alten, angestammten Standorte zurückziehen.

Ein moderner Schulkomplex ist entstanden. Davon sollen sich auch Eltern, Großeltern, die Bürger aus Oschersleben – eben alle, die einen Blick in die „neuen“ Schulhäuser werfen wollen, überzeugen können. Das ist am 7. Oktober zwischen 11 und 13 Uhr möglich. „Wir feiern die Eröffnung unserer neuen Schule“, heißt es in der Einladung. „Wir wünschen uns viele neugierige Besucher“, schreibt die Schulleiterin der Gemeinschaftsschule, Petra Gerloff.

Mit dem 7. Oktober wird der gesamte Schulkomplex am Diesterwegring, also Grundschule und Hort sowie Gemeinschaftsschule, offiziell nach Anbau und energetischen Sanierung in Betrieb genommen.

Zahlreiche Gäste aus Politik, darunter Bildungsministerin Eva Feußner , Mitglieder des Landtags, des Stadtrats, Bürgermeister Benjamin Kanngießer und Landrat Martin Stichnoth.

Für rund vier Millionen Euro ist die Diesterweg-Grundschule samt Hort saniert worden. Die Stadt Oschersleben hat kräftig investiert. Entstanden ist ein barrierefreies Gebäude, die Flure verfügen dem über integrierte Garderoben und die Unterrichtsräume wurden mit Akustikdecken ausgestattet. Im Vordergrund stand die energetische Sanierung des 1960 errichteten Gebäudes. Dazu gehört moderner Wärmeschutz, Heizungen und Elektroanlagen.

Blick in den neuen Grundschulhort: Die Besucher des Tages der offenen Tür können sich überall umsehen. Fotos: Y. Heyer

Gleiches trifft im Wesentlichen für das Nachbargebäude zu. Hier gehen die Sekundarschüler zur Schule, aus der einstigen Sekundarschule V wurde vor mehr als einem Jahr die „Gemeinschaftsschule am Diesterwegring“. Für diese Schule in Trägerschaft des Landkreises trifft zu, dass ein Gebäude energetisch saniert wurde, ein neues Gebäude wurde angebaut. Hier sind nun eine Aula, ein Behinderten-WC und ein Aufzug genauso zu finden, wie verschiedene Unterrichtsräume. Die Fachunterrichtsräume für Hauswirtschaft, Technik, Physik und Chemie befinden sich im Erdgeschoss und im Keller. In verschiedenen Bereichen des Schulgebäudes wurden Lerninseln geschaffen, in die sich die Schüler später zurückziehen können. Neu gestaltet präsentieren sich auch die Außenanlagen.