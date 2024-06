Nach 34 Jahren tritt Bernd Malkowski als Leiter des Gymnasiums ab. Schüler und Lehrer haben ihn nun gebührend verabschiedet. Was bleibt für ihn in Erinnerung?

Oschersleben - Er prägte nicht nur eine, sondern über Jahrzehnte gleich mehrere Schülergenerationen. So ist es aus dem Gymnasium Oschersleben zu vernehmen. Es sind nur noch wenige Tage, dann geht für Bernd Malkowski ein Lebensabschnitt zu Ende, nach 34 Jahren als Schulleiter des Gymnasiums.

Grund genug für die Schüler und Lehrer, ihn gebührend zu verabschieden. Rund ein halbes Jahr lang sei zu diesem Anlass ein kleines Überraschungsprogramm geplant worden, schildert Katja Tobisch. „Er hat durch seine Projekte, die er ermöglicht hat, etwa durch das Schulfest und andere Traditionen, das Wirken von den Schülern und den Lehrern stark beeinflusst und deshalb ist so ein Abschied dementsprechend auch angemessen“, so die Lehrerin.

Und so wurde Malkowski am 18. Juni 2024 von der gesamten Schülerschaft empfangen. Auf den Treppen vor dem Lehrgebäude II in der Bruchstraße gab es anschließend unter anderem Musik von der Schulband. In einer kurzen Rede dankte die Schulsprecherin Nina Bormann für seine Unterstützung und sein Engagement, das stets im Sinne der Schüler gewesen sei. „Besonders aber wird uns Ihre positive Ausstrahlung fehlen. Denn selbst wenn es nur kurze Begegnungen zwischen dem Unterricht auf den Fluren waren, Herr Dr. Malkowski lächelt immer über beide Ohren, wenn er uns sieht“, so Bormann. Zudem wurden Blumen überreicht und am Ende flogen Luftballons in die Höhe.

Schüler lassen vor dem Lehrgebäude II des Gymnasiums Oschersleben in der Bruchstraße Luftballons in die Höhe steigen. Foto: Jan Dahms

Schulleiter überwältigt von Überraschung

Mittendrin ein überwältigter Schulleiter. „Es ist ein unglaubliches Geschenk und es ist das richtigste Geschenk, was man mir machen konnte“, sagt er wenig später zu der Überraschung und zieht ein Resümee: „Über ein Vierteljahrhundert konnte ich meinen Dienst tun für die Kinder. Das war eine schöne Zeit“, so Malkowski im Rückblick. Er habe über die Jahre viele Erinnerungen sammeln können, sei es bei den Schulbällen oder der 100-Jahr-Feier des Gymnasiums. Prägend sei für ihn zudem die Zeit seines Dienstantritts 1990 gewesen. Mit nur 120 Schülern und zwei Jahrgängen sei die Schule bei seiner Übernahme „schon fast gestorben“. Schon ein Jahr später nach der ersten Schulreform wurden demnach schon 867 Schüler in drei Lehrgebäuden unterrichtet. „Das war eine Zeit, in der ganz viel ging, weil wenig geregelt war“, sagt der 65-Jährige und betont: „Am meisten in Erinnerung bleibt mir aber immer mein eigener Philosophie-Unterricht. Mit meinen Arbeitsmaterialien für die Kinder meiner Musik und meinen Kerzen. Das war mein Wohnzimmer“.

Bernd Malkowski bekommt von einer Schülerin Blumen zum Abschied. Foto: Jan Dahms

Dieses muss er nun, wie sein Büro in der Lindenstraße, räumen, um Platz zu machen für seinen Nachfolger René Grützmacher. „Das ist wie ein Umzug. In 30 Jahren sammelt sich schon was an“, sagt er mit einem Lächeln. Aber auch danach bleibe er aktiv. Demnach fahre er bald auf die Insel Poel und plane eine Motorradtour durch Thüringen zusammen mit seinem Sohn. „Ich werde aber jeden Tag an die Schule denken“, versichert er.