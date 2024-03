So war das Streetfood-Festival in Oschersleben

Oschersleben - Essen satt: So lautete wohl das Motto von vielen Besuchern des Streetfood-Festivals. Von Freitag bis Sonntag konnte an über 30 Imbisswagen, die auf dem Markt und Teilen der Halberstädter Straße standen, ausgiebig geschlemmt werden. Das Angebot an verschiedensten kulinarische Leckereien nutzen die Besucher auch mitunter, um auch etwas Neues zu probieren.

So erzählten beispielsweise Daria und Enna aus Oschersleben am Sonnabend, als sie bei einem Wagen auf eine Schale mit Käse und Bacon überbackenen Pommes warteten, dass sie zuerst ein „gutes“ spanisches Brotgericht gegessen hätten. Sie seien zum ersten Mal bei dem Streetfood-Festival in der Bodestadt, die Veranstaltung sei „einen Ausflug wert“, finden die Beiden. Dieser Aussage können ein paar Meter weiter Samantha und Justin aus Ausleben nur zustimmen. Während sie ein Burrito mit Pulled Chicken, beziehungsweise Schmalzkuchen essen, resümieren sie, dass sich der Wochenendausflug nach Oschersleben schon jetzt gelohnt habe.

Während viele Besucher neben der kulinarischen Vielfalt auch das rege Treiben in der Innenstadt loben, sind es für Tobias und Sophia, die zwischen zwei Imbisswagen einen Platz zum Essen gefunden haben, „fast schon zu viele Menschen“ vor Ort. Wie viele Besucher das Streetfood-Festival tatsächlich nach Oschersleben gezogen hat, kann selbst der Veranstalter Alexander Kopke nicht genau einschätzen. Es sei jedenfalls ein „ein ständiges Kommen und Gehen“ gewesen. Er zieht zum Ende der drei Tage im Zeichen des Essens ein positives Fazit. „Es war gut besucht, das Wetter hat mitgespielt, die Anbieter sind alle zufrieden“, sagt er gegenüber der Volksstimme.

Samantha (Mitte), Justin und Kerstin aus Ausleben probieren sich durch das große kulinarische Angebot. Foto: Jan Dahms

Riesenrad und gerolltes Eis in Oschersleber Innenstadt

Besonders beliebt waren demnach die spezialisierten Burger, und alles rund ums Hähnchen und Pulled Pork. Aber auch die Exoten mit gerolltem Eis und den Spezialitäten aus Afrika seien sehr gut angenommen worden. Neben der Kulinarik stellte sich am vergangenen Wochenende das Riesenrad auf dem Markt als beliebte Attraktion heraus, berichtet Alexander Kopke.

Sein Streetfood-Festival legte zuletzt im Jahr 2021 einen Stopp in der Bodestadt ein. „Wir haben das in diesem Jahr so gemacht, wie beim letzten Mal. Nur, dass wir keine große Bühne hatten, sondern eine kleinere Bühne“. Zu hören gab es dort unter anderem handgemachte irische und internationale Folkmusik. Die Kinder konnten sich derweil am Bungee Trampolin austoben.

Am Ende des Wochenendes äußert sich Alexander Kopke zufrieden. „Ich freue mich, dass die Stadt uns gut unterstützt hat und es alles gut funktioniert hat, trotz der angespannten personellen Situation“, so der Veranstalter. Es ist nicht auszuschließen, dass sein Streetfood-Festival demnächst wieder in die Bodestadt kommt. „Wir haben mit dem Bürgermeister am Freitag kurz geredet, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und versuchen für nächstes Jahr wieder einen Termin zu finden“, sagt Kopke. Die Kolonne aus über 30 Imbisswagen zieht nach eigenen Angaben nun weiter. Die nächsten Stationen seien am kommenden Wochenende Leipzig, gefolgt von Magdeburg.