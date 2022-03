Sorge um die Bachneunaugen am Bodewehr in Oschersleben

Die Rückbauarbeiten am Oschersleber Bodewehr nehmen ihren Fortgang. Allerdings ist Heimo Reilein stinksauer. Durch die Verfüllung des Unterwasserkolks am Wehr sieht er das Überleben der streng geschützen Bachneunaugen und weiterer Fische in Gefahr.

Oschersleben - Am Bodewehr wird weiter abgerissen, doch die Art und Weise, wie die Arbeiten erfolgen, trifft so ganz und gar nicht den Geschmack der IG Bode-Lachs, die sich um das Gewässer kümmert. „Bis heute liegt keine Ausführungsplanung vor. Was aber noch schlimmer ist, durch die Baufirma vor Ort werden Tatsachen geschaffen, die so keinesfalls unsere Zustimmung haben“, schimpft Heimo Reilein. Was ihn so wütend mach ist die Anlage der Baustraße für den Abriss, für die kurzerhand mit schwerem Gerät das Unterwasserkolk des Wehres verfüllt wurde. Insgesamt sei die Kommunikation mit der LHW bisher ohnehin recht mühselig gewesen.