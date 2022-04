Spannende Waldtage für die Rasselbande der Kita in Kroppenstedt

Kroppenstedt - „Komm mit ins Abenteuerland ...“ – das Lied der Gruppe „Pur“ ist am 27. September 2021 der Startschuss für die Projektwoche der Kita „Rasselbande“ in Kroppenstedt. Für die Waldtage sind die Mädchen und Jungen der Blauen und der Roten Gruppe mit Kleinbussen in den Hakel gefahren. Die Waldtage sind eine besondere Tradition der Kindereinrichtung. Haben in den Vorjahren die Eltern Fahrgemeinschaften gebildet, um ihre Kinder in den Hakel bei Hakeborn zu bringen, konnte in diesem Jahr ein Shuttlebus, auch über den Förderverein der Kita finanziert, organisiert werden.