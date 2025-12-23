Kurz vor den Weihnachtsferien informierte sich der Bildungsstaatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt, Jürgen Böhm, über Projekte, Herausforderungen und Wünsche der Schüler.

Der Staatssekretär für Bildung des Landes Sachsen-​Anhalt Jürgen Böhm besucht die Puschkinschule in Oschersleben und kommt mit Schülern ins Gespräch.

Oschersleben - Wie schon zum Beginn des Jahres als Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die Gemeinschaftsschule „A.S. Puschkin“ besuchte, hat sich nun kurz vor den Weihnachtsferien ein weiterer ranghoher Gast angekündigt. Der Bildungsstaatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt, Jürgen Böhm, kam kürzlich für eine Stippvisite vorbei.