Schulbesuch in der Börde Späterer Schulanfang? Schüler der Puschkinschule in Oschersleben diskutieren mit Bildungsstaatssekretär Böhm
Kurz vor den Weihnachtsferien informierte sich der Bildungsstaatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt, Jürgen Böhm, über Projekte, Herausforderungen und Wünsche der Schüler.
23.12.2025, 09:00
Oschersleben - Wie schon zum Beginn des Jahres als Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die Gemeinschaftsschule „A.S. Puschkin“ besuchte, hat sich nun kurz vor den Weihnachtsferien ein weiterer ranghoher Gast angekündigt. Der Bildungsstaatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt, Jürgen Böhm, kam kürzlich für eine Stippvisite vorbei.