Einmal in der Woche öffnet die Kleiderkammer der Malteser in der Magdeburger Straße in Oschersleben. Ein Hilfsangebot für alle, betonen die Mitarbeiter. Neben gespendeter Kleidung und Haushaltswaren gibt es hier auch Spielzeug und Deko zu kaufen. In einigen Bereichen ist das Stübchen besonders auf Spenden angewiesen.

Spenden: Was das „Malteser Stübchen“ in Oschersleben am dringendsten benötigt

Seit 2021 leitet Marta Ovalle die Kleiderkammer „Malteser Stübchen“ in Oschersleben. Nach eigenen Angaben nehmen jeden Mittwoch rund 100 Menschen das Hilfsangebot in Anspruch.

Oschersleben - Mittwoch, kurz vor 15 Uhr: Die Türen in der Magdeburger Straße 18 sind nur noch wenige Minuten in dieser Woche geöffnet. Aber noch immer betreten vereinzelt Menschen die Kleiderkammer der Malteser und schauen sich noch schnell in den vier Räumen nach den Dingen des alltäglichen Bedarfs um. Morgens um 10 Uhr sei der Andrang noch groß, dann nehme er stetig ab, sagt die Leiterin des Malteser Stübchens, Marta Ovalle.

Seit 2021 betreut sie das Angebot der Hilfsorganisation zusammen mit fünf weiteren freiwilligen Helfern. Seit fast zehn Jahren existiert die Kleiderkammer in Oschersleben, die eher den Eindruck eines Secondhand-Ladens macht. Neben Kleidung und Schuhen sind vor Ort etwa auch Haushaltswaren und Spielzeuge zu finden. „Wir versorgen hier nicht nur die Bedürftigen. Ich denke, durch die Inflation ist es auch eine gute Option für viele Personen, nicht so viel Geld auszugeben“, so Ovalle.

Nach eigenen Angaben besuchen jeden Mittwoch rund 100 Menschen die Kleiderkammer der Malteser. Zu den Kunden zählen Flüchtlinge aus der Gemeinschaftsunterkunft, aber auch einheimische Familien. „Die Hemmschwelle muss man erstmal überwinden. Viele Familien, die von der Awo oder vom DRK betreut werden, kommen zuerst mit ihrer Betreuerin her und dann immer wieder alleine“, ergänzt die stellvertretende Leiterin, Nicole Reichert. Wegen des Ukraine-Kriegs sei die Anzahl der Kunden zuletzt um rund zehn Prozent gestiegen. Im Unterschied zu anderen Hilfsangeboten, wie der Tafel, werde im Malteser Stübchen kein Nachweis der Bedürftigkeit verlangt. „Es ist eine Option und gleichzeitig eine Begegnungsstätte für alle Menschen, das wissen nicht viele“, betont Reichert.

Nicole Reichert ist die stellvertretende Leiterin der Kleiderkammer. Seit 2015 gehört sie zum Team mit rund fünf weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern. Foto: Jan Dahms

Ehrenamt aus Leidenschaft

Die Oschersleberin gehört seit 2015 zum Team „Man freut sich einfach, hier zu helfen, und ich muss sagen, ich war auch mal in dieser Notlage, wo ich mich über Bettwäsche oder Kindersachen von hier gefreut habe“, so Reichert. Von Anfang an ist Martina Zybura aus Krottorf dabei. Die Freude an der Arbeit und das Kennenlernen neuer Leute, motiviert sie dabei am meisten, sagt die Rentnerin. Seit wenigen Monaten neu im Team ist Kusai Goush, der in seiner Elternzeit mit anpackt und auch als Dolmetscher fungiert. Darüber ist Nicole Reichert froh. „Sonst müssen Handzeichen helfen, wir verstehen die Kunden ja nicht immer.“

Zusammen sortieren sie auch die Spenden im Lager, die ausschließlich von privaten Spendern kommen. Sie achten dabei auf Qualitätsstandards, also etwa auf taugliche Kleidung ohne Flecken. Verkauft werden Schuhe und Klamotten dann ab 10 Cent bis zu 10 Euro. Ein gut erhaltender Kinderwagen werde in der Spitze auch mal für 50 Euro verkauft. Das eingenommene Geld fließe dabei in die Miete, zudem werden Strom und Heizkosten vor Ort abgedeckt. Der Rest komme anderen Malteser-Projekten zu Gute, so Ovalle.

Über die Anzahl der Spenden können sich die Mitarbeiter aktuell nicht beschweren, auch wenn es eine übliche Flaute in den Sommermonaten gebe. In gewissen Bereichen gebe es aber immer einen Notstand. „Was wir brauchen, sind Küchenutensilien, wie Töpfe und Geschirr, und an Männerkleidung und Männerschuhen haben wir fast immer gar nichts da“, erklärt Nicole Reichert. Generell werden demnach alle Spenden entgegengenommen. „Mit Ausnahme großer Möbelstücke, weil wir zu wenig Platz haben“, ergänzt die Leiterin Marta Ovalle.

Die Spenden können demnach am Besten vor Ort zu den Öffnungszeiten, mittwochs 10 bis 15 Uhr, abgegeben werden. Nach Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten. Zudem stehe ein Kleidercontainer von Montag bis Freitag auf dem Hof hinter dem Stübchen bereit. „Wir freuen uns über Spenden aber auch über jeden neuen Kunden“, fast Nicole Reichert zusammen.

Kontakt zum Malteser Kleiderkammer

Adresse des Malteser Stübchens: Magdeburger Straße 18, 39387 Oschersleben

Telefon: 03949/5138528

Öffnungszeiten: Jeden Mittwoch von 10 bis 15 Uhr

Die Kleiderkammer nimmt Spenden entgegen. Benötigt werden: