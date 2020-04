Die Gründer der Facebook-Gruppe "Oschersleben Tag & Nacht" brechen zu neuen Ufern auf. Sie starten einen Podcast für Oschersleben.

Oschersleben l Die Gründer der Facebook-Gruppe "Oschersleben Tag & Nacht" gehen neue Wege. In Zeiten von Corona-Krise und Social Distancing setzen die Oschersleber nicht nur auf das Soziale Netzwerk, sondern jetzt auch auf einen eigenen Podcast.

"Mein Kumpel kam auf mich zu und meinte: Patrick, die Leute sitzen zu Hause und wissen nicht was sie machen sollen - lass uns doch einen Podcast starten", erzählt der Oschersleber Patrick Rode (28), der mit seinem Kumpel Tommy Wende (27) meint. Und Rode war sofort von der Idee begeistert. Gemeinsam mit Adrian Waßmus (21), Moritz Friedrich (20) und Arian Endries (20) stellten sie in kurzer Zeit ein Konzept für einen "Oschersleben Tag & Nacht Podcast" auf die Beine.

Und Abstand wird auch bei den Oschersleber Podcastern großgeschrieben, denn sie treffen sich zur Aufnahme nicht in einem Studio, sondern nutzen eine App auf dem Smartphone - jeder bei sich daheim: "Das ist alles echt easy. Zur Aufnahme nutzen wir die Anchor-App und skypen nebenbei, damit wir uns auch sehen können." Im Anschluss wird der Podcast noch geschnitten. "Für die erste Aufnahme habe ich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich alles zurechtgeschnitten hatte", erklärt Patrick Rode.

Bilder Von den Gründern der Facebook-Gruppe "Oschersleben Tag & Nacht" gibt es nun auch einen Podcast. Screenshot: Spotify



Themen aus der Facebook-Gruppe

Nach Themen müssen die fünf Freunde gar nicht großartig suchen, denn dafür sorgt ihre Facebook-Gruppe mit knapp 2700 Mitgliedern von ganz allein: "Wir wollen aktuelle Themen rund um Oschersleben und die Welt aufgreifen. Wir machen uns dafür keinen großen Plan, und wollen es eher frei Schnauze und mit einer Prise Humor machen. In der ersten Folge wird es zum Beispiel um die Corona-Situation und um die Aktion Oschersleben hilft sich gehen."

Wohin das Projekt führt, wissen die fünf Oschersleber noch nicht. Und dennoch ist das Feedback schon jetzt überraschend groß, sagt Patrick Rode: "Am Dienstag haben wir einen kurzen Trailer hochgeladen und nach zwei Tagen wurde er schon über 300 Mal gehört und wir haben 90 Follower auf Spotify."

Derzeit ist angedacht, dass immer freitags um 19 Uhr eine rund 45-minütige Folge erscheint. Die erste Episode vom "Oschersleben Tag & Nacht Podcast" geht am Freitagabend (3. April) online, "also der perfekte Start ins Wochenende", so Rode.

Den Podcast ist bislang bei den Streaminganbietern Spotify und Anchor zu finden.