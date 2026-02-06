Der Super Bowl begeistert Millionen weltweit. Dabei geht es nicht nur um American Football, sondern auch um die legendäre Halbzeitshow. Was die Motorsport-Arena Oschersleben zu diesem Anlass geplant hat.

Oschersleben - In der Nacht von Sonntag, 8. Februar, auf Montag, 9. Februar, werden sich wieder Millionen Football-Fans die Nacht um die Ohren schlagen, um den Super Bowl zu verfolgen. Denn das Finale der amerikanischen Football-Liga fällt auf eine für Mitteleuropäer recht unfreundliche Uhrzeit: Anstoß ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

Wer sich davon nicht abschrecken lässt, hat neben der Option, das Spiel vom heimischen Sofa zu verfolgen, auch die Möglichkeit, ein Public Viewing zu besuchen. Eines davon findet etwa im Hotel der Motorsport-Arena Oschersleben statt. Wie es in der Einladung heißt, sei neben der Liveübertragung des Super Bowls auch ein Tippspiel angedacht. Außerdem sollen typisch amerikanische Speisen und Getränke gereicht werden.

Super Bowl in der Motorsport-Arena: Liveübertragung, Tippspiel und Snacks

Beim diesjährigen Super Bowl treffen die New England Patriots auf die Seattle Seahawks, die zum ersten Mal seit elf Jahren im NFL-Finale stehen. Die legendäre Halbzeitshow gestaltet in diesem Jahr der puertoricanische Rapper und Sänger Bad Bunny. Im Rahmenprogramm treten außerdem Green Day sowie Charlie Puth auf.

Beginn der Super-Bowl-Nacht ist am Sonntag, 8. Februar, um 20 Uhr. Das Hotel Motorsport-Arena bittet um vorherige Reservierung unter der Telefonnummer 03949-920920 oder per E-Mail an hotel@motorsportarena.com.