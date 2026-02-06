weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Politik-Posse: Streit um Büro von AfD und Linken: Stadt äußert sich nicht

Der Aufsichtsrat der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft soll sich mit der Kontroverse von AfD und Linken zu Vermietung in Salzwedel befassen.

Von Antje Mewes 07.02.2026, 00:11
Das Büro der Linken in Salzwedel. Nebenan will die AfD einziehen.
Das Büro der Linken in Salzwedel. Nebenan will die AfD einziehen. Foto: Anna Maria Sternhagen

Salzwedel. - Dass AfD und Linke künftig in Salzwedel Tür an Tür ihre Büros haben könnten, wird gerade kontrovers diskutiert, unter anderem in den sozialen Medien. Auf eine Anfrage bei der Stadt, wie Bürgermeister Olaf Meining die Vorwürfe sieht, die der Kreisverband der Linken in einer Pressemitteilung geäußert hat, kam nur eine knappe Antwort.