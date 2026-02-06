Der Aufsichtsrat der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft soll sich mit der Kontroverse von AfD und Linken zu Vermietung in Salzwedel befassen.

Streit um Büro von AfD und Linken: Stadt äußert sich nicht

Das Büro der Linken in Salzwedel. Nebenan will die AfD einziehen.

Salzwedel. - Dass AfD und Linke künftig in Salzwedel Tür an Tür ihre Büros haben könnten, wird gerade kontrovers diskutiert, unter anderem in den sozialen Medien. Auf eine Anfrage bei der Stadt, wie Bürgermeister Olaf Meining die Vorwürfe sieht, die der Kreisverband der Linken in einer Pressemitteilung geäußert hat, kam nur eine knappe Antwort.