Eineinhalb Jahre Stalking am Arbeitsplatz – so beschreibt die Staatsanwaltschaft die Situation, die der mehrfachen Vergiftung mit einem Unkrautvernichter einer Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit in Oschersleben vorausging. Der mutmaßliche Täter hat sich nun vor Gericht verantworten müssen.

Oschersleben - Es ist voll im Gerichtssaal 2 im Amtsgericht Oschersleben, was eher an dem kleinen Raum, als an den Besuchern liegt. Der Angeklagte sitzt neben seinem Anwalt und knetet seine Finger. Falls er nervös ist, ist das das einzige Anzeichen dafür. „Ich bin froh, dass der Termin heute stattfindet, weil ich das Ganze endlich hinter mir lassen möchte“, sind die ersten Worte, die er an Richter Frank Overdick wendet.